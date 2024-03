SAAE reforça demandas de São Carlos no PAC

Crédito: Divulgação

O presidente do SAAE São Carlos, Engº Mariel Olmo, acompanhou o secretário de Governo, Netto Donato, nesta terça-feira, 19/03, em Brasília, para tratar das demandas do NOVO PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, com o secretário Nacional de Saneamento, Leonardo Picciani. O valor total solicitado para São Carlos é de R$ 78 milhões, distribuídos em seis projetos já cadastrados junto ao programa, que contempla cidades de todo o Brasil.



Netto Donato solicitou prioridade a São Carlos para obras de ampliação da rede de água no grande Cidade Aracy, no valor de mais de R$ 19 milhões, e de combate a enchentes (R$ 17 milhões), por conta da urgência e da qualidade dos projetos.



“Fico muito entusiasmado por estar junto com o secretário Netto Donato, reforçando as demandas por recursos de importância fundamental para São Carlos. O PAC pode ajudar muitos municípios brasileiros nas áreas de água, esgoto e drenagem. E estamos muito satisfeitos por constatar o olhar carinhoso do Governo Federal para São Carlos", destacou Mariel Olmo.

Para Netto Donato, o PAC é a oportunidade que as cidades têm para atender suas demandas mais urgentes nas áreas de saneamento básico e controle de enchentes. “Os investimentos nessas obras, pelo volume que representam, muitas vezes não são compatíveis com os orçamentos municipais. Por isso, o PAC vem ajudar a corrigir este descompasso entre o que precisa ser feito pelas prefeituras e autarquias de água e esgoto, e a verba necessária para a execução. Foi uma terça-feira muito produtiva aqui em Brasília porque, mais uma vez, colocamos a cidade de São Carlos no radar dos recursos disponíveis pelo Governo Federal”, concluiu Neto Donato.



Confira as obras de São Carlos cadastradas no PAC:

Novo PAC - Água para Todos - Abastecimento de Água Urbano – OGU /R$ 19.798.500,00

Novo PAC - Água para Todos - Abastecimento de Água Urbano – OGU/R$ 4.887.263,40

Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento Sanitário – OGU/R$ 35.551.170,98

Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Prevenção a Desastres: Drenagem Urbana – OGU/R$ 5.292.942,75

Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Prevenção a Desastres: Drenagem Urbana – OGU/R$ 11.393.667,66

Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Prevenção a Desastres: Drenagem Urbana – OGU/R$ 719.266,65

Leia Também