(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Cidade

SAAE realizará interdição parcial na Avenida Francisco Pereira Lopes nesta sexta-feira

13 Nov 2025 - 17h32Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAAE realizará interdição parcial na Avenida Francisco Pereira Lopes nesta sexta-feira -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que realizará, nesta sexta-feira (14), uma interdição parcial — de uma faixa — na Avenida Francisco Pereira Lopes, no trecho entre a ponte da rua Oscar Jensen e a rotatória do Cristo. A intervenção será necessária para a execução de serviços de recuperação de erosão na margem do Córrego Monjolinho e no interceptor de esgoto.

Os trabalhos terão início às 7h30 e devem seguir até as 16h. Durante o período, segundo o SAAE, poderão ocorrer momentos de interdição total da via para manobras de máquinas e equipamentos.

Agentes de Trânsito acompanharão toda a operação, garantindo a segurança dos profissionais e dos motoristas. O SAAE orienta que condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar atrasos.

Leia Também

Projeto Nova Rota abre Processo Seletivo 2026 para oferecer bolsas e apoio a pessoas egressas do sistema prisional
Cidade18h28 - 13 Nov 2025

Projeto Nova Rota abre Processo Seletivo 2026 para oferecer bolsas e apoio a pessoas egressas do sistema prisional

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional de bolsas de pesquisa
Cidade17h05 - 13 Nov 2025

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional de bolsas de pesquisa

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional
Bolsas de pesquisa13h47 - 13 Nov 2025

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional

FESC sedia finais de E-sports da TUSCA 2025 neste sábado
Cidade13h33 - 13 Nov 2025

FESC sedia finais de E-sports da TUSCA 2025 neste sábado

Transporte coletivo terá horários de sábado no feriado da Proclamação da República
Cidade13h29 - 13 Nov 2025

Transporte coletivo terá horários de sábado no feriado da Proclamação da República

Últimas Notícias