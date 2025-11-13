SAAE realizará interdição parcial na Avenida Francisco Pereira Lopes nesta sexta-feira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que realizará, nesta sexta-feira (14), uma interdição parcial — de uma faixa — na Avenida Francisco Pereira Lopes, no trecho entre a ponte da rua Oscar Jensen e a rotatória do Cristo. A intervenção será necessária para a execução de serviços de recuperação de erosão na margem do Córrego Monjolinho e no interceptor de esgoto.

Os trabalhos terão início às 7h30 e devem seguir até as 16h. Durante o período, segundo o SAAE, poderão ocorrer momentos de interdição total da via para manobras de máquinas e equipamentos.

Agentes de Trânsito acompanharão toda a operação, garantindo a segurança dos profissionais e dos motoristas. O SAAE orienta que condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar atrasos.

Leia Também