SAAE realiza troca de bomba na Rui Barbosa e alerta para redução de pressão no abastecimento

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que o sistema de bombeamento do Rui Barbosa apresentou falha no conjunto motobomba, tornando necessária a substituição do equipamento para garantir a continuidade e a segurança da operação. Em razão do problema, pode ocorrer redução de pressão no abastecimento de água em diferentes regiões da cidade.

De acordo com a autarquia, os bairros Vila Nery e Vila Alpes devem ser os mais diretamente afetados, além de possíveis impactos indiretos em outras áreas importantes do município atendidas pelo mesmo sistema de bombeamento.

As equipes técnicas do SAAE já estão atuando no local e todas as providências para a troca da bomba estão em andamento. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até a tarde de sábado, com normalização gradual do abastecimento ao longo do final de semana.

Durante o período de manutenção, o SAAE pede a colaboração da população para o uso consciente da água, evitando desperdícios e priorizando atividades essenciais.

