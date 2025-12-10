SAAE realiza troca de bomba no Parque Faber II nesta quarta-feira

saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que será realizada a substituição do conjunto moto-bomba submersa do poço tubular profundo localizado no Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Parque Faber II.

De acordo com a autarquia, após diversos testes e medições elétricas, as equipes técnicas identificaram a necessidade de troca do equipamento para garantir o pleno funcionamento do sistema. A intervenção é complexa e pode ter duração estimada entre 24 e 48 horas.

Durante o período de trabalho, alguns bairros poderão apresentar baixa pressão no abastecimento de água. São eles:

Parque Faber II

Parque Sissi

Romeu Tortorelli

Reserva Aquarela

Condomínio Santa Cruz

Condomínio Orizzonti di San Carlo

