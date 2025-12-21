SAAE realiza troca de bomba no Faber III e pode haver redução na pressão da água

Divulgação -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que está enfrentando problemas no conjunto moto bomba submersa do poço tubular profundo do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Residencial Parque Faber III.

Após a realização de diversos testes e medições elétricas, foi constatada a necessidade de substituição do equipamento. O serviço está programado para ter início neste domingo (21/12), quando o conjunto moto bomba será retirado e encaminhado para análise e possível manutenção.

Em razão da intervenção, poderá ocorrer redução na pressão da água na região atendida pelo sistema, com reflexos nos bairros Jardim Ipanema, São Carlos III e Santa Felícia, além dos condomínios dos parques Faber III e Faber IV.

O SAAE orienta a população dessas localidades a economizar água durante o período dos trabalhos e reforça a importância do consumo consciente até que o sistema seja totalmente normalizado.

A autarquia agradece a compreensão de todos.

Leia Também