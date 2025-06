SAAE realiza teste de vazão do poço tubular do cedrinho

SAAE realizou teste de vazão - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) concluiu, nesta terça-feira, 03/06, mais uma etapa importante da obra do Poço Tubular Profundo do Cedrinho, no Distrito Industrial. Foi o teste preliminar de vazão, ou teste de desenvolvimento, que avalia a capacidade produtiva do poço.

Os resultados foram promissores e reforçam a expectativa de que o sistema entre em operação já em agosto de 2025.

O teste, que tem duração de 24 horas, é realizado com uma bomba específica e monitorado continuamente para aferição do nível dinâmico da água. A partir desses dados, são feitos os cálculos que definirão o tipo ideal de bomba a ser instalada, garantindo a máxima eficiência do poço. Após essa fase, ainda serão realizadas mais três etapas, incluindo o último teste de vazão, que confirmará a capacidade do poço após a instalação da bomba definitiva.

ETAPAS DA OBRA - Com 326 metros de profundidade e vazão estimada em 200 m³/h, o poço será integrado a um reservatório metálico apoiado com capacidade de 2.650 m³ de água, o equivalente a 2 milhões e 650 mil litros. Antes do teste preliminar, cinco etapas essenciais já haviam sido concluídas com êxito: perfuração do poço, introdução dos tubos de revestimento, colocação do pré-filtro (com areia de granulometria controlada), lavagem do poço e desenvolvimento da vazão.

AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO - A obra contempla ainda a construção de uma casa de bombas, casa de química e cabine de energia elétrica. Também está em fase final a instalação de uma adutora de 2.127 metros de extensão e 250 mm de diâmetro, que interligará o reservatório do Cedrinho à região da CDHU. Essa estrutura permitirá desafogar o sistema da Vila Alpes e ampliar o abastecimento de água na região da grande Cidade Aracy, historicamente afetada por problemas de desabastecimento.

Os trabalhos são supervisionados por engenheiros e técnicos do SAAE, com acompanhamento permanente de um geólogo do consórcio responsável pela execução do projeto: "Eficiência São Carlos/Cedrinho", formado pelas empresas RHS Controls e Uniper. O presidente do SAAE, Derike Contri, expressou otimismo com o andamento do projeto. “Mais uma etapa fundamental e decisiva está concluída. Estamos trabalhando com empenho para entregar essa obra que representará um grande avanço na qualidade do saneamento básico, principalmente para os moradores da Cidade Aracy."

Já o prefeito Netto Donato também comemorou com entusiasmo este novo estágio da obra, que tem investimento de R$ 10,3 milhões. “Cada passo que damos na direção de resolver o problema da falta d’água para os moradores da nossa querida Cidade Aracy é motivo especial de alegria e orgulho. Assim como a população do bairro, todos nós do Governo também estamos contando os dias e as horas para inaugurar o poço e o reservatório que serão indispensáveis para garantir mais água para mais famílias”.

