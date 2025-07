SAAE realiza reparos emergenciais em redes de esgoto e drenagem em São Carlos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) executou importantes intervenções em redes de esgoto e drenagem nos últimos dias, atendendo a emergências e danos causados por obras em andamento.

Na última terça-feira (15), uma equipe do SAAE foi acionada para reparar a rede de esgoto da Rua Major José Inácio, no Centro da cidade. A operação começou às 13h com o uso de caminhão de desobstrução, mas, diante da complexidade do problema, foi necessária a atuação da equipe de manutenção. Foi identificado um rompimento na rede coletora próximo a um poço de visita. O reparo foi concluído às 19h do mesmo dia.

Outra frente de trabalho ocorreu no bairro São João Batista. Durante as obras de drenagem realizadas no dia 11 de julho, um vazamento na rede de abastecimento de água foi detectado na Rua Honduras, nas proximidades da Rua Herculano Gomes. A alta pressão da água comprometeu parte da pavimentação já concluída. Após o conserto desse vazamento, um novo problema surgiu em um ramal de ligação, possivelmente causado pela trepidação das máquinas. Ambos os vazamentos foram resolvidos no fim de semana.

Entre os dias 12 e 13 de julho, também foi registrado um vazamento de esgoto em um ponto de espera para futura ligação à rede coletora. A empresa responsável pela obra refez os trechos danificados e iniciou nesta semana a substituição das tubulações afetadas.

De acordo com o SAAE, os incidentes são atribuídos à fragilidade das redes antigas diante da movimentação de máquinas pesadas. A autarquia garante que todas as ações corretivas estão sendo executadas com responsabilidade e dentro dos prazos e padrões técnicos estabelecidos.

