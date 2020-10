SAAE realiza outra reunião para reavaliação de contas

Por Via assessoria

17 Out 2020 - 08h29

Crédito: Divulgação

Os integrantes da comissão criada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para fazer a revisão das contas dos usuários que tiveram um aumento 3 vezes superior que a média dos últimos 6 meses anterior a pandemia, se reuniram pela segunda vez nesta sexta-feira (16/10), para apresentação da evolução dos trabalhos.

A comissão foi criada após aprovação pela Câmara Municipal de um projeto de lei do vereador Paraná Filho. Compõem os trabalhos os servidores Oelcio Sentanin, Elaine Odete Florindo, Gilmar Xavier Marques, Vitor Hugo da Trindade Silva, Lucimara Zambon, todos da autarquia e também a diretora do PROCON São Carlos, Juliana Cortes e pela Câmara Municipal, o vereador Paraná Filho.

Foi apresentada a evolução dos trabalhos, onde após finalização das análises de todas as contas mensais, referência 09/2020, cujo vencimento se dá no mês de outubro/2020, foram identificadas 1.373 contas que apresentaram consumo 3 vezes maior que a média dos últimos 6 meses anteriores a pandemia, o que corresponde a 1,21% do número total de ligações que São Carlos possui.

Desse total de contas apuradas, já foram geradas 515 ordens de serviços, sendo 263 para aferição dos hidrômetros, 244 para detecção de possíveis vazamentos e 8 para confirmação de divergência de leitura.

Para as contas referência 10/2020, com vencimentos para novembro/2020, seguindo o cronograma de leitura, até o momento foram analisadas 17.858 contas das quais 177 apresentaram consumo 3 vezes maior que a média dos últimos 6 meses anteriores a pandemia.

O SAAE orienta aos usuários, ainda com dúvidas, a entrarem em contato com a autarquia para demais orientações através dos seguintes canais de atendimento: pelo e-mail atendimento@saaesaocarlos.com.br ou pelos telefones 3371-9000 ou 08000-111-064. A ligação é gratuita. Cada caso é individual e está sendo analisado separadamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também