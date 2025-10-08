(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Cidade

SAAE realiza obra durante a madrugada e evita transtornos a motoristas

08 Out 2025 - 07h04Por Da redação
Serviço do SAAE entrou pela madrugada - Crédito: divulgação Serviço do SAAE entrou pela madrugada - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos concluiu com sucesso, na madrugada desta quarta-feira (8), uma importante intervenção na Rua Dr. Marino da Costa Terra, especialmente no trecho em frente aos condomínios Sabará e Vila Verde Sabará.

De acordo com a autarquia, o serviço teve início às 23h de terça-feira (7) e foi finalizado por volta das 5h da manhã desta quarta, cumprindo o cronograma previamente divulgado. A execução noturna teve como objetivo evitar transtornos aos motoristas e moradores da região, garantindo que o tráfego fosse restabelecido normalmente ao amanhecer.

