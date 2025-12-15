SAAE realiza manutenção temporária e reduz pressão de água no Quinta da Felicidade nesta segunda (15)

Saae São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que realiza, nesta segunda-feira (15), uma manutenção temporária na rede de abastecimento que atende o bairro Quinta da Felicidade.

Em razão do serviço, foi necessário reduzir a pressão da água na região, o que pode provocar instabilidade no fornecimento até a conclusão dos trabalhos. A previsão é que o sistema seja normalizado em cerca de duas horas a partir do início da intervenção.

O SAAE orienta os moradores do bairro a economizarem água durante o período da manutenção e reforça a importância do consumo consciente, principalmente em dias de temperaturas elevadas e maior demanda por abastecimento.

Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais do SAAE São Carlos.

