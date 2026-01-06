(16) 99963-6036
SAAE realiza manutenção emergencial no Jardim Botafogo

06 Jan 2026 - 09h47Por Da redação
SAAE realiza manutenção emergencial no Jardim Botafogo - Crédito: divulgaçãoSAAE realiza manutenção emergencial no Jardim Botafogo - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos está realizando uma manutenção emergencial no bairro Jardim Botafogo, na região da rotatória do Salto do Monjolinho.

De acordo com a autarquia, a intervenção foi necessária após a identificação de uma ocorrência na rede que exige ação imediata para garantir a segurança da área, a continuidade dos serviços e a preservação da infraestrutura pública. As equipes técnicas atuam no local em caráter prioritário, utilizando todos os recursos necessários para a rápida solução do problema.

Durante a execução dos trabalhos, o trecho permanece devidamente sinalizado e conta com o apoio de agente de trânsito, responsável por orientar os motoristas, manter a fluidez do tráfego e assegurar a segurança de pedestres e trabalhadores.

O SAAE ressalta que os transtornos são temporários e agradece a compreensão da população, reforçando que a manutenção emergencial é fundamental para evitar problemas maiores e garantir a qualidade dos serviços prestados à cidade.

