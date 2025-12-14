(16) 99963-6036
domingo, 14 de dezembro de 2025
Cidade

SAAE realiza manutenção emergencial em poço do Douradinho neste domingo

14 Dez 2025 - 10h18Por Jéssica C.R.
saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agorasaae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que realiza, neste domingo (14), uma manutenção emergencial na bomba do poço do Douradinho, após a identificação de uma falha no equipamento.

De acordo com a autarquia, será necessário executar serviços de manutenção elétrica no local. Em razão do trabalho, poderá haver redução de pressão no abastecimento de água nos bairros atendidos pelo poço.

As equipes técnicas do SAAE já estão mobilizadas e atuam para restabelecer o funcionamento do sistema o mais rápido possível.

O SAAE orienta a população da região a economizar água durante o período de manutenção, reforçando a importância do consumo consciente até a normalização total do abastecimento.

