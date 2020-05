SAAE realiza manutenção e pode faltar água na região do Embaré

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) comunica que iniciou nesta sexta-feira (8/5) a manutenção corretiva na bomba submersa do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Jardim Embaré. O serviço deve ser concluído até o próximo domingo (10/05).

Para minimizar os impactos com o eventual desabastecimento de água serão disponibilizados caminhões para abastecer o reservatório. A equipe do SAAE trabalha para que a normalização do bombeamento de água retorne o mais rápido possível, já que após a conclusão da manutenção corretiva o abastecimento ocorre gradualmente.

Em função das dificuldades geradas pela COVID-19, o SAAE São Carlos solicita a compreensão e colaboração dos consumidores no sentido de utilizar água somente para tarefas essenciais.

Qualquer dúvida os usuários devem procurar o serviço de atendimento pelo telefone 0800-111-064. A ligação é gratuita.

