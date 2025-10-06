SAAE realiza manutenção corretiva no sistema de bombeamento do Cidade Aracy

Centro Produção Cidade Aracy - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos iniciou nesta segunda-feira (6) a substituição da bomba do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Cidade Aracy. De acordo com o órgão, os trabalhos devem ser concluídos até quarta-feira (8), quando o abastecimento será restabelecido de forma gradual.

Durante o período de manutenção, podem ocorrer baixas pressões ou intermitência no fornecimento de água nos bairros Presidente Collor, Cidade Aracy, Planalto Verde, Nova São Carlos, Antenor Garcia, Jardim Itatiaia, Eduardo Abdelnur e Ipê Mirim.

Para reduzir os impactos à população, o SAAE está realizando manobras operacionais na rede e disponibilizando caminhões-pipa para reforçar o abastecimento dos reservatórios que atendem as regiões afetadas.

O órgão pede a colaboração dos moradores para o uso consciente da água até a normalização total do sistema. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp e telefone 0800-300-1520, com ligação gratuita.

Leia Também