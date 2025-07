SAAE realiza manutenção corretiva no poço do Faber III

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou nesta quinta-feira, 17 de julho, uma manutenção corretiva na bomba do poço localizado no Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber III. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até sábado, dia 19.

Durante a intervenção, a autarquia alerta para a possibilidade de redução da pressão no abastecimento de água nos bairros Jardim Ipanema, São Carlos III e Santa Felícia. Para minimizar os impactos à população, estão sendo realizadas manobras operacionais na rede e o acionamento de caminhões-pipa para atendimento emergencial.

O SAAE orienta os moradores das regiões afetadas a utilizarem a água de forma racional, priorizando atividades essenciais até a normalização completa do sistema.

Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Usuário está disponível pelo telefone 0800-300-1520, com ligação gratuita.