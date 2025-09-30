SAAE realiza manutenção corretiva em bomba do CDHU e abastecimento pode ser afetado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que nesta terça-feira (30) terá início a substituição da bomba do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do CDHU. A previsão é que o trabalho seja concluído até quinta-feira, dia 2 de outubro, com normalização gradativa do abastecimento.

Durante o período de manutenção, os bairros Presidente Collor, Cidade Aracy, Planalto Verde, Nova São Carlos, Antenor Garcia, Jardim Itatiaia, Eduardo Abdelnur e Ipê Mirim poderão apresentar baixa pressão no fornecimento de água.

Para reduzir os impactos, o SAAE fará manobras operacionais na rede e disponibilizará caminhões-pipa para reforço dos reservatórios que atendem essas regiões.

A autarquia pede compreensão e colaboração da população, reforçando a importância do uso consciente da água. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp ou telefone 0800-300-1520, com ligação gratuita.

