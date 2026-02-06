SAAE realiza limpeza e desobstrução de galerias pluviais em avenidas de São Carlos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, nos dias 5 e 6 de fevereiro (quinta e sexta-feira), serviços de limpeza e desobstrução de ramais e galerias pluviais com o uso de hidrojateamento nas avenidas Comendador Alfredo Maffei e Dr. Tancredo de Almeida Neves. As duas vias são consideradas pontos estratégicos para o sistema de drenagem do município.

A operação teve — e continuará tendo — como objetivo garantir que as galerias pluviais funcionem em sua capacidade total, permitindo o escoamento adequado da água, especialmente durante períodos de chuvas intensas. As ações fazem parte do planejamento permanente de manutenção do sistema de drenagem urbana e são realizadas em diferentes regiões da cidade, com foco na prevenção de alagamentos e inundações.

Prevenção

De acordo com o presidente do SAAE, Derike Contri, a manutenção preventiva é fundamental para manter a cidade preparada neste período chuvoso.

“A manutenção preventiva é essencial para manter a cidade preparada, especialmente neste período de chuvas. O trabalho é fundamental para prevenir alagamentos e assegurar maior eficiência no escoamento das águas pluviais, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população. Nos últimos dois anos, vale lembrar, o SAAE vem executando ações contínuas de limpeza e conservação da rede de drenagem da cidade”, destacou.

Descarte irregular

Durante os serviços, além de sedimentos e folhas, as equipes retiraram uma grande quantidade de resíduos descartados de forma irregular. O lixo jogado nas vias públicas acaba sendo levado pela chuva até as bocas de lobo e galerias, causando obstruções e comprometendo significativamente o sistema de drenagem.

O SAAE reforça a importância da colaboração da população, por meio do descarte correto dos resíduos, e orienta que ocorrências relacionadas à drenagem urbana sejam comunicadas pelos canais oficiais de atendimento ou pelo telefone e WhatsApp 0800 300 1520.

