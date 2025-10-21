SAAE realiza interligação da adutora do Cedrinho nesta terça-feira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos realiza nesta terça-feira (21) a interligação da nova adutora do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Cedrinho à adutora já existente, localizada na esquina da Rua Santa Gertrudes com a Rua da Paz.

De acordo com o SAAE, a obra faz parte do processo de início da operação do novo poço, reservatório e sistema de distribuição construídos no Cedrinho, ampliando a capacidade de abastecimento de água na região.

Durante a execução dos trabalhos, agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e pedestres. A autarquia pede atenção à sinalização e reforça a importância de respeitar as rotas alternativas para garantir a segurança viária.

