(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Cidade

SAAE realiza interdições de vias nesta sexta para substituição de tampa de poço de visita

07 Ago 2025 - 13h50Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAAE realiza interdições de vias nesta sexta para substituição de tampa de poço de visita -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que realizará interdições viárias na manhã desta sexta-feira, 8 de agosto, para a execução de serviços de manutenção no sistema de esgoto.

As interdições ocorrerão nos cruzamentos da Rua 15 de Novembro com a Rua José Bonifácio, e da Rua Nove de Julho com a Rua São Sebastião. O objetivo é viabilizar a substituição da tampa de um poço de visita localizado no encontro da Rua 15 de Novembro com a Rua Nove de Julho.

Os trabalhos estão programados para começar às 8h30, com previsão de término às 11h. Durante esse período, o tráfego na região será alterado, e condutores devem estar atentos à sinalização e respeitar as rotas alternativas indicadas.

O SAAE agradece a compreensão da população e reforça a importância da colaboração de todos para garantir a segurança viária e a eficiência da operação.

Leia Também

Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira
Cidade11h05 - 07 Ago 2025

Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado
Cidade10h33 - 07 Ago 2025

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado

EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA
Cidade10h02 - 07 Ago 2025

EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA

Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia
Cidade09h46 - 07 Ago 2025

Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência
Segurança09h00 - 07 Ago 2025

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência

Últimas Notícias