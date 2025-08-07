SAAE realiza interdições de vias nesta sexta para substituição de tampa de poço de visita

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que realizará interdições viárias na manhã desta sexta-feira, 8 de agosto, para a execução de serviços de manutenção no sistema de esgoto.

As interdições ocorrerão nos cruzamentos da Rua 15 de Novembro com a Rua José Bonifácio, e da Rua Nove de Julho com a Rua São Sebastião. O objetivo é viabilizar a substituição da tampa de um poço de visita localizado no encontro da Rua 15 de Novembro com a Rua Nove de Julho.

Os trabalhos estão programados para começar às 8h30, com previsão de término às 11h. Durante esse período, o tráfego na região será alterado, e condutores devem estar atentos à sinalização e respeitar as rotas alternativas indicadas.

O SAAE agradece a compreensão da população e reforça a importância da colaboração de todos para garantir a segurança viária e a eficiência da operação.

