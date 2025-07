SAAE realiza encontros nos CRAS junto com Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

A última roda de conversa acontece nesta sexta-feira, 11 de julho, às 9h, no CRAS do Jardim Jockey Clube, encerrando o ciclo de encontros realizados nos territórios. A iniciativa tem como objetivo informar e sensibilizar a população sobre os serviços oferecidos pelo SAAE, incentivar práticas sustentáveis e fortalecer o exercício da cidadania em prol do meio ambiente.

PAUTAS E TEMAS DOS ECONTROS - As rodas de conversa foram mediadas pela assistente social do SAAE, Heleni Maria Gomes Donato. Durante os encontros, os participantes receberam orientações sobre o uso racional da água, leitura e interpretação da conta, categorias de cobrança, identificação de vazamentos e informações sobre a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares (TMRSD). Um dos pontos de destaque foi a divulgação da Tarifa Social, com explicações sobre os critérios para a adesão, os benefícios oferecidos e os procedimentos que devem ser seguidos para a solicitação.

Os encontros contaram com a participação ativa da comunidade, que aproveitou o espaço para tirar dúvidas, apresentar sugestões e contribuir com propostas para a melhoria dos serviços prestados. Por meio dessas ações, o SAAE reafirma seu compromisso com a transparência e a busca contínua por um serviço público eficiente e de qualidade para todos os cidadãos de São Carlos.

Para a Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, esses diálogos são fundamentais para estreitar as relações entre o poder público e a população. “Com base nesses contatos, podemos resolver situações que, algumas vezes, o cidadão espera há um bom tempo e cuja solução pendente está ao alcance de ser resolvida de forma rápida e o que faltava, apenas, era informação. Foi uma parceria extraordinária entre a Secretaria e o SAAE. Nosso muito obrigado às equipes desses dois segmentos importantes da Prefeitura”.

O presidente do SAAE, Derike Contri, participou da roda de conversa realizada no CRAS Cidade Aracy e destacou a relevância da iniciativa. “Esses momentos de interação são fundamentais para estreitarmos os laços com a comunidade e levarmos informações importantes. A população pode e deve ser multiplicadora de conteúdos como a Tarifa Social. Estamos empenhados em melhorar nossa comunicação. Por isso, o trabalho presencial, em parceria com os territórios, é essencial”, afirmou Derike.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania , promoveu rodas de conversa nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CRAS) localizados nos bairros Santa Felícia, São Carlos VIII, Cidade Aracy, Pacaembu, Santa Eudóxia, Itatiaia e Jardim Jockey Clube.