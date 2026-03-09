SAAE realiza atendimento especial no Centro e registra 70 atendimentos no sábado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou no último sábado (7) mais uma edição do atendimento em horário especial na Unidade de Atendimento do Centro, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2.152. Durante a ação, foram registrados 70 atendimentos à população.

Esta foi a segunda vez no ano que o SAAE abriu a unidade em horário excepcional para facilitar o acesso dos usuários aos serviços da autarquia. O número de atendimentos foi inferior ao registrado na ação anterior, realizada no sábado, 21 de fevereiro, quando foram contabilizados 160 atendimentos.

Entre os serviços mais procurados esteve o recálculo de contas, que totalizou 24 solicitações. Além disso, os moradores buscaram diversos outros atendimentos, como informações gerais sobre contas, abertura de ordens de serviço, emissão de segunda via de contas e débitos, segunda via da Taxa de Resíduos Sólidos de 2025, alteração da data de vencimento, mudança de titularidade, parcelamento de débitos e atualização de endereço.

Também foram registradas solicitações de religação de água e pedidos para novas ligações.

De acordo com o SAAE, o atendimento em horário especial é realizado de forma excepcional, conforme a demanda da população. Atualmente, a autarquia mantém cinco Unidades de Atendimento ao Usuário distribuídas em diferentes regiões da cidade, com funcionamento regular de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Além do atendimento presencial, os usuários também podem buscar serviços e informações por meio dos canais digitais do SAAE, como o site oficial e o WhatsApp, pelo número 0800 300 1520, que também funciona como telefone.

Unidades de Atendimento ao Usuário do SAAE:

Centro: Rua Sete de Setembro, 2.152

Vila Prado: Rua Bernardino de Campos, 636

Cidade Aracy: Rua Lucy Serillo, 155

Santa Eudóxia: Rua Cristóvão Martinelli, 22

Santa Felícia: Rua Francisco Possa, 1.450

