SAAE realiza atendimento especial neste sÃ¡bado na Unidade do Centro

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) promove, no próximo sábado, dia 7 de março, mais um atendimento especial exclusivo na Unidade do Centro, em São Carlos. O funcionamento será das 8h às 13h, na sede localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2.152.

A iniciativa integra o conjunto de ações permanentes adotadas pela autarquia para ampliar o acesso da população aos serviços, principalmente para usuários que não conseguem comparecer às unidades durante a semana, no horário comercial. A medida também contribui para agilizar demandas que, por algum motivo, não puderam ser resolvidas pelos canais digitais.

Serviços disponíveis

Durante o atendimento especial, os usuários poderão solicitar revisão e segunda via de contas, abertura de ordens de serviço, parcelamento de débitos, alteração de titularidade, religação, solicitação de ligação nova, alteração de vencimento, cancelamento de débito automático e emissão da segunda via da Taxa de Resíduos Sólidos 2025, entre outros serviços.

Atendimentos periódicos

Desde o ano passado, o SAAE vem promovendo atendimentos em horário especial como forma de facilitar o acesso aos serviços públicos. No último dia 21 de fevereiro, a autarquia realizou ação semelhante na Unidade do Centro e registrou 160 atendimentos, número que evidencia a relevância da iniciativa para a população.

Para o presidente da autarquia, a ampliação dos horários reforça o compromisso com um atendimento mais humanizado e acessível. Segundo ele, a proposta é facilitar a vida do cidadão e aproximar ainda mais o SAAE da população, oferecendo alternativas para quem não pode comparecer durante a semana.

