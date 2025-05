Saae realiza ação especial em homenagem ao Dia das Mães

Compartilhar no facebook

Isabella, Valdirene e Anderson: mãe e filhos no Saae - Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) promoveu nesta sexta-feira, 9, uma ação em homenagem ao Dia das Mães. Durante o dia, circulou entre os diversos setores da autarquia uma caixa contendo mensagens sobre o significado da maternidade, proporcionando momentos de reflexão e carinho entre os colaboradores.

O Saae, hoje, tem 60 funcionárias que são mães e se dedicam à dupla jornada. O presidente Derike Contri, destacou a importância e a força das mães para a autarquia. “Mais do que uma homenagem, foi um reconhecimento à força, à dedicação e ao amor que essas mulheres levam para suas casas e também para o ambiente de trabalho, que sempre fica mais leve, mais bonito, mais suave.”

De mãe para filhos: uma história de dedicação no Saae

Valdirene Rodrigues Francisca, de 53 anos, é a primeira e única encanadora do Saae. Há 16 anos na instituição, ela compartilhou como a autarquia teve um papel fundamental em sua vida, não apenas como fonte de sustento, mas também como inspiração para os filhos.

“Eu estava recém-separada e precisava muito de um emprego para sustentar meus filhos. Vi a oportunidade do concurso do Saae, estudei e passei. Sempre incentivei meus filhos a prestarem concursos, buscando a estabilidade. Como eu gosto muito de trabalhar aqui, eles também se interessaram. Graças a Deus, passaram nos concursos. Meu filho entrou há quatro anos e, recentemente, minha filha foi aprovada em primeiro lugar”, conta Valdirene com orgulho.

Anderson Rodrigues, 30 anos, é auxiliar de manutenção em geral e trabalha na autarquia há quatro anos. Já Isabella Rodrigues da Silva, de 28 anos, foi aprovada no último concurso também para o cargo de auxiliar de manutenção em geral e iniciou suas atividades no dia 14 de abril.

Para Valdirene, este Dia das Mães será ainda mais especial. "Quando a gente trabalha fora, não tem muito tempo com os filhos. A rotina é pesada, foi assim comigo por muito tempo. Mas agora não é mais, tomamos café, almoçamos e voltamos para casa juntos. Estou passando mais tempo com eles, está sendo muito gostoso. Estou feliz da vida pela conquista deles e por estarmos mais próximos."

Anderson destaca o sentimento que tem pela mãe: “Tenho muito orgulho dela. Ela é a primeira encanadora do Saae e trabalhou muito para nos criar.” Já Isabella ressalta a importância do Saae e a felicidade de todos por agora terem mais tempo juntos: “O Saae faz parte da nossa história. Foi com esse trabalho que minha mãe nos criou, e hoje também fazemos parte dessa instituição. Agora estamos sempre juntos.”

