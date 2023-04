SAAE reabre atendimento ao público na sede da Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

SAAE São Carlos - Crédito: divulgação

Por determinação do presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, a partir desta segunda-feira, 03/04, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos volta a receber os visitantes pela porta central da sede administrativa da autarquia, na Avenida Getúlio Vargas, 1500, enquanto os servidores permanecerão entrando pela lateral, na Rua José Casalle. Além da abertura da porta principal, que estava fechada desde a pandemia, também foi feita uma pintura do prédio.

O Engenheiro Mariel Olmo também já solicitou levantamento de todos os próprios públicos do SAAE para dar início a uma reforma parcial ou geral em alguns locais, inclusive para garantir maior segurança nas casas de bombas e caixas d’água. “Temos que dar melhores condições para os servidores trabalharem, por isso pedi esse diagnóstico para colocarmos em prática o mais rápido possível um cronograma de reforma, principalmente de refeitórios, sanitários e adequações de outros espaços”.

