SAAE promove treinamento sobre seguranÃ§a em instalaÃ§Ãµes de gÃ¡s para servidores

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou na manhã desta quarta-feira (11) um treinamento voltado aos servidores operacionais sobre segurança, perigos e riscos relacionados às instalações de gás. A iniciativa foi organizada pelo Setor de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SSESMT), em parceria com a Necta Gás, e tem como objetivo capacitar as equipes que atuam em campo para prevenir acidentes com a rede de gás.

Este é o primeiro de uma série de encontros programados para ocorrer a cada 45 dias, garantindo que os servidores recebam orientações periódicas sobre segurança.

O treinamento foi ministrado pelo técnico de integridade de ativos da Necta Gás e consultor de segurança e meio ambiente, Fernando Valeriano. Durante a atividade, ele abordou os principais riscos e perigos associados ao manuseio do gás, incluindo exemplos de vazamentos e suas possíveis consequências, como incêndios e explosões. Também foram destacadas medidas preventivas para proteger as equipes e a população, bem como evitar danos às redes de gás.

O superintendente de Projetos e Operações (SUPO) do SAAE, João Henrique Souza Salvino, reforçou a importância da iniciativa. “Esse tipo de treinamento é de extrema importância, pois visa principalmente à segurança dos nossos servidores, que atuam diretamente em campo e lidam com essas situações no dia a dia. Além de ampliar o conhecimento sobre a complexidade e os riscos envolvidos em uma rede de gás, o encontro também permitiu que os servidores interagissem com o técnico, tirassem dúvidas e compartilhassem experiências. Foi um momento muito positivo”, destacou.

O SAAE reforça que a segurança continua sendo prioridade e que novos treinamentos serão realizados periodicamente para manter as equipes atualizadas sobre boas práticas e procedimentos de prevenção.

