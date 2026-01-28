SAAE promove oficina de educação ambiental para elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, na última terça-feira (27), a Oficina 3 – Ações de Educação Ambiental, como parte do processo participativo de elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC). O encontro ocorreu às 19h, no auditório da Fundação Educacional São Carlos (FESC), e contou com a execução técnica da empresa VITA Engenharia e Consultoria Ambiental.

A atividade integra o cronograma de reuniões que têm como objetivo promover o diálogo com a população e com diferentes setores da sociedade na construção do plano. A Oficina 3 foi voltada à coleta de contribuições e propostas para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental direcionados a diversos públicos-alvo do município.

Ao todo, 45 pessoas participaram do encontro, entre munícipes e representantes do SAAE, da Prefeitura Municipal, da Cooperativa COOPERVIDA, da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), do setor privado e de organizações da sociedade civil organizada.

Dinâmica e participação

Durante a programação, a equipe técnica da VITA apresentou os principais pontos da matriz SWOT — ferramenta utilizada para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças — relacionados à educação ambiental, além dos objetivos do Programa de Educação Ambiental e Comunicação do PMCS-SC. Também foram divulgados os resultados de uma pesquisa científica desenvolvida em parceria com o Instituto Recicleiros, que analisou fatores que influenciam a adesão da população às campanhas de coleta seletiva.

Na sequência, os participantes foram divididos em quatro grupos de trabalho, responsáveis pela elaboração de propostas de projetos de educação ambiental a partir de públicos-alvo previamente definidos. As sugestões foram apresentadas ao final da atividade e irão subsidiar a consolidação do plano.

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou a relevância da participação popular no processo. “A educação ambiental é um pilar fundamental para o sucesso da coleta seletiva e para a construção de uma cidade mais sustentável. Ouvir a população é essencial para que o plano seja efetivo”, afirmou.

Sobre o plano

O Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC) é um instrumento estratégico mais detalhado que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). O foco está na melhoria da gestão dos materiais recicláveis, dos resíduos orgânicos e dos produtos sujeitos à logística reversa, como pilhas, baterias e pneus.

Mais informações sobre o plano e sobre as etapas já desenvolvidas podem ser acessadas no site do SAAE (www.saaesaocarlos.com.br), na aba Serviços > Resíduos Sólidos > PMCS-SC – Plano Municipal de Coleta Seletiva, onde estão disponíveis os documentos do processo.

Leia Também