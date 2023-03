SAAE presta homenagem a funcionárias no dia das mulheres

Crédito: DIVULGAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – SAAE, começou essa quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com uma atividade diferente na rotina do dia a dia: logo cedo, às 7h30, serviu um café da manhã para as servidoras, distribuiu flores e, simbolicamente, prestou homenagem a algumas funcionárias em função de suas particularidades.



Entre as homenageadas, as que têm mais tempo de serviços prestados, como Aparecida Donizete Conti e Marilda Taconelli Migliato, com mais de 30 anos de SAAE, e Eulália Fernandes Alonso, com 52 anos de autarquia. Valdirene Rodrigues Francisco, única mulher encanadora do SAAE, também foi lembrada. "Há 13 anos eu exerço essa função na rua e, até hoje, algumas pessoas estranham quando veem uma mulher encanadora. Eu gosto, é um trabalho interessante, a gente conversa bastante com os usuários, resolve os problemas, que é o mais importante. E graças a Deus tenho muito elogios”, comemora Valdirene.

O presidente do SAAE, Mariel Olmo, disse que a iniciativa foi uma forma de resgatar e prestigiar as atividades que as servidoras desempenham nas mais variadas funções. “Em qualquer ambiente de trabalho, a presença das mulheres garante um dinamismo e uma energia fundamentais para o conjunto das ações. A sensibilidade ímpar delas faz toda a diferença. Portanto, em nome das homenageadas, estendo os parabéns e o mais sincero obrigado a todas as demais servidoras públicas".



No total, o SAAE tem 447 funcionários e 107 são mulheres. Ajudaram na organização do evento para o Dia das Mulheres, Elisângela de Azara Negrão, Aparecida Carolina Miranda dos Santos, Assistente Social, e Priscila Marques , do departamento de RH

