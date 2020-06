SAAE precisa dar explicações sobre contas de águas mais caras, cobra vereador Dimitri

Diversos moradores da cidade têm relatado, nas redes sociais, o recebimento de cobranças de água com valores muito mais altos do que a média.

“Pessoas me procuraram para denunciar o super aumento no valor das contas de água. Soube de diversos casos com aumentos sem explicação”, disse o vereador Dimitri.

“Em alguns casos, a cobrança veio quase 10 vezes mais caras do que o de costume. O SAAE precisa resolver rapidamente esse problema. A população não pode ser prejudicada dessa forma”, finalizou Dimitri.

O SAAE prometeu, mais cedo, rever os casos de valores elevados.

