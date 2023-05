Saae organiza palestra sobre trânsito e oferece vacina aos servidores

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) realizou na manhã desta quinta-feira, 25, duas atividades conjuntas para os servidores da autarquia: uma palestra sobre trânsito, dentro do ‘Maio Amarelo’, mês de conscientização para redução de acidentes, e uma campanha interna que aplicou vacinas bivalente, contra a Covid-19, gripe e antitetânica. O encontro foi na sede administrativa da Avenida Getúlio Vargas, e teve como parceiros a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Saúde e Sest/Senat – Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

‘NO TRÂNSITO, ESCOLHA A VIDA’

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito escalou o agente de trânsito Francisco Petrucelli (Chicão) para dar a palestra sobre consciência, cuidados e prevenção, atividade que ele já desenvolve há 8 anos em diversos locais de São Carlos. O Secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, ao agradecer a oportunidade dada pelo Saae, destacou a importância de mais um encontro. “É uma campanha internacional que no Brasil completa dez anos. O tema escolhido, desta vez, é ‘no trânsito, escolha a vida’, e dentro dele um foco especial – o celular, o maior causador de acidentes no trânsito. Por isso, iniciativas como essa são valiosas para a redução das tragédias que afetam nossas famílias todos os dias Brasil afora”.

O Gerente do Sest/Senat São Carlos, André Nascimento, disse que essas parcerias são básicas para manter o debate e a discussão sobre o problema. “O Saae agrega um valor inestimável a uma campanha desse porte. Toda ação conjunta de educação ajuda bastante para estimular a atenção acerca de um problema que, infelizmente, ainda é crônico no país”. O servidor Paulo Cesar da Rosa, de 58 anos, que há 27 é motorista no Saae, elogiou. “Precisamos cada vez mais de palestras assim. Viu uma faixa, respeita. Viu uma placa, respeita. Afinal, aquilo não está ali por enfeite. É pra ser respeitado”.

TRÊS VACINAS

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde aplicou doses da vacina bivalente, contra a Covid-19, gripe e antitetânica. Dessa forma, vários servidores tiveram a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação. Denise Martins, Diretora de Vigilância em Saúde, manifestou satisfação pela receptividade do conjunto de trabalhadores do SAAE. “Toda vacinação que conseguimos fazer fora das unidades de saúde também é sempre muito bem-vinda e proveitosa. Afinal, tem um papel importantíssimo para o aumento da cobertura e diminuição dos problemas que decorrem por falta da vacina. Foi um ponto positivo para todos nós, hoje: Saae, Prefeitura e população”, comemorou.

O Secretário de Governo, Netto Donato, que representou o Prefeito Airton Garcia no encontro, afirmou que atitudes como essa serão estimuladas. “É determinação do Prefeito Airton sempre orientar, capacitar e principalmente cuidar da saúde do servidor público municipal. O evento de hoje, aqui no Saae, nessas duas frentes (trânsito e vacina) integra uma série de ações recorrentes na Prefeitura, nos seus mais diversos setores, que tem, como objetivo final, melhorar cada vez mais a qualidade de vida do servidor e, com isso, a qualidade do serviço prestado por ele à população”.

O presidente do Saae, Mariel Olmo, agradeceu aos parceiros e também aos servidores pela acolhida e pelo envolvimento. “Esse binômio, educação e saúde, é imprescindível em todas as etapas da nossa vida. Não deve e não pode jamais ser esquecido. E toda a chance que tivermos aqui na autarquia, como a de hoje, para dar mais espaço e visibilidade a ações importantes, com certeza não perderemos”.

