Saae oferece emissão de conta digital e contribui com a sustentabilidade

Crédito: Divulgação

Dentro de sua proposta de otimizar serviços, reduzir tempo, diminuir custos e principalmente facilitar o dia a dia do usuário, o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, esclarece que mantém diversos serviços à disposição de todos, principalmente a emissão digital de contas. Para o serviço de recebimento de conta na forma digital é preciso o cadastro no site.

Caso o usuário ainda não tenha o login e senha para o acesso a Agência Virtual é necessário estar com o cadastro em dia, o que inclui CPF, e-mail, documentos atualizados. Com os dados em ordem, basta realizar o primeiro acesso e solicitar login e senha, que serão enviados por e-mail. Caso o cadastro não esteja atualizado, é necessário realizar a atualização cadastral, o que pode ser feito em um dos Canais de Atendimento do SAAE, sendo: site do SAAE - www.saaesaocarlos.com.br, através do 0800 telefone Nº 0800 300 1520 e pelo WhatsApp (16) 99638-3058.

A conta digital do SAAE, dessa forma, contribui para o meio ambiente porque diminui o uso e o acúmulo de papel. Além disso, o usuário vai ter um controle melhor das contas, com os arquivos organizados no computador ou no celular, sem ocupar espaço em casa ou no escritório. Outro ponto importante é que a conta digital possibilita o pagamento através dos aplicativos das instituições financeiras.

Para o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, a ideia é divulgar essas possibilidades de atendimento ao usuário para uma postura mais correta do ponto de vista de sustentabilidade ambiental já que, a tendência é a diminuição gradativa do uso de papéis. “Para se ter uma ideia, hoje, de um total de 116 mil contas que emitimos todos os meses, apenas 4.800 que são recebidas por e-mail. Ainda é muito pouco, precisamos avançar nesse número. Acreditamos que com essas três opções digitais, e-mail, 0800 e WhatsApp, além da comodidade e rapidez, todos nós estaremos dando uma contribuição grandiosa para gastar menos tempo e dinheiro e, sobretudo, será uma ajuda fantástica para o meio ambiente”.

Leia Também