Saae moderniza emissário de esgoto no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) começou nesta terça-feira, 29, e deve concluir na próxima segunda-feira, 4, a obra de modernização do emissário de esgoto que vai atender a população da grande região do bairro Cidade Aracy e adjacências. A interligação do coletor fica logo na entrada do bairro, na Avenida Regit Arab com a Avenida José Antônio Migliato.

O emissário vai coletar o esgoto que vem desde a Volkswagen, passa pelo bairro Novo Mundo, atende as indústrias instaladas no Ceat – Centro de Alta Tecnologia de São Carlos, chega ao Cidade Aracy, e leva tudo até a Estação de Tratamento de Esgoto Monjolinho.

O secretário de Governo, Netto Donato, o chefe de gabinete do Saae, José Augusto Santana (representando o presidente da autarquia, Engenheiro Mariel Olmo) e o vereador Elton Carvalho fizeram questão de acompanhar parte dos trabalhos realizados pelas equipes do Saae, coordenadas pelo Gerente de Obras e Saneamento, Lauriberto Corcci (Mola).

“Cidade Aracy é o bairro mais populoso da cidade de São Carlos, tem todo o seu significado e importância, e hoje, a pedido do presidente Mariel Olmo, estamos dando início ao atendimento desse antigo pedido dos moradores, com reforço do vereador Elton Carvalho, e atende, também, ao que o prefeito Airton Garcia sempre pede: a modernização da cidade de São Carlos”, disse o chefe do gabinete do Saae, José Augusto Santana.

“É um impacto muito grande para o meio ambiente essa obra que está sendo feita aqui nessa região, porque havia, até então, um descarte irregular no Córrego Água Quente. Só tenho a agradecer ao prefeito Airton Garcia, ao secretário Netto Donato, ao presidente do SAAE, Mariel Olmo, por estarem, definitivamente, atendendo esta demanda que não é apenas minha, mas principalmente de todos os moradores da Cidade Aracy”, salientou o vereador Elton Carvalho.

Já o secretário de Governo, Netto Donato, destacou a atuação da Prefeitura, através do Saae, e a colaboração sempre presente do vereador Elton Carvalho no atendimento de uma demanda de grande significado. “Todo o esgoto, agora, com essa atualização, com essa modernização da rede, terá um destino correto, como deve ser. E acaba o mau cheiro, acaba o problema. É determinação do prefeito, e do conjunto deste governo, que precisamos fazer obras de qualidade para fazermos uma vez só. E desta forma, corrigirmos situações crônicas e de décadas na cidade de São Carlos”

