SAAE interdita via para reparo emergencial na rede de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a partir das 23h desta terça-feira (7) será realizada uma obra de troca de ligação da rede de água na frente do Condomínio Vila Verde Sabará.

Para a execução do serviço, será necessária a interdição temporária do trânsito na Rua Marino da Costa Terra. Durante o período, os moradores do Vila Verde Sabará, Tangará e Timburis deverão utilizar rota alternativa com saída ao lado da antiga FADISC.

Segundo o SAAE, todo o trecho estará devidamente sinalizado para garantir a segurança e evitar transtornos aos motoristas. A previsão é de que o trabalho seja concluído até às 5h da manhã de quarta-feira (8), quando o tráfego e o abastecimento devem ser normalizados.

O SAAE agradece a compreensão e colaboração da população e reforça o pedido para que os motoristas respeitem a sinalização no local durante a execução do reparo.

