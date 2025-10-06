(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Cidade

SAAE interdita via para reparo emergencial na rede de água

Trabalho noturno ocorre na Rua Marino da Costa Terra, em frente ao Condomínio Vila Verde Sabará

06 Out 2025 - 18h02Por Jessica
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a partir das 23h desta terça-feira (7) será realizada uma obra de troca de ligação da rede de água na frente do Condomínio Vila Verde Sabará.

Para a execução do serviço, será necessária a interdição temporária do trânsito na Rua Marino da Costa Terra. Durante o período, os moradores do Vila Verde Sabará, Tangará e Timburis deverão utilizar rota alternativa com saída ao lado da antiga FADISC.

Segundo o SAAE, todo o trecho estará devidamente sinalizado para garantir a segurança e evitar transtornos aos motoristas. A previsão é de que o trabalho seja concluído até às 5h da manhã de quarta-feira (8), quando o tráfego e o abastecimento devem ser normalizados.

O SAAE agradece a compreensão e colaboração da população e reforça o pedido para que os motoristas respeitem a sinalização no local durante a execução do reparo.

