SAAE interdita trechos de duas avenidas neste domingo para obras de ligação de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realizará interdições em dois trechos viários neste domingo, 3 de agosto, para a execução de obras de melhorias na rede de abastecimento de água.

Durante a manhã, das 8h às 11h, a Avenida Doutor Carlos Botelho será interditada na altura do número 1961. No local, as equipes do SAAE farão alterações em ligações de água, com necessidade de abertura no asfalto.

Já no período da tarde, a intervenção ocorrerá na Avenida Francisco Pereira Lopes, próximo ao número 1908, na entrada do centro comercial Passeio São Carlos. A interdição será necessária para a implantação de duas novas ligações na Rua Giacomo Casela, nas proximidades do número 165.

O SAAE solicita atenção redobrada dos motoristas à sinalização e respeito às rotas alternativas indicadas durante os trabalhos.

Leia Também