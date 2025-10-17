(16) 99963-6036
SAAE interdita trecho da rua Nove de Julho para manutenção na rede de água

17 Out 2025 - 08h28Por Jessica CR
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realiza nesta sexta-feira (17) uma intervenção na rede de abastecimento de água, que exige a interdição da Rua Nove de Julho, no trecho entre as ruas 15 de Novembro e Carlos Botelho, na região central da cidade.

De acordo com o SAAE, os trabalhos têm previsão de término até as 11h e fazem parte das ações de manutenção preventiva do sistema. Durante o período de obras, o tráfego está bloqueado no local, e condutores devem utilizar rotas alternativas indicadas pela sinalização.

