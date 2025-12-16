SAAE interdita trecho da Rua Miguel João para ligação de água nesta quarta-feira

Trânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará a interdição da Rua Miguel João, no cruzamento com a Rua Júlio Faga, na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com a autarquia, a medida é necessária para a execução de serviços de ligação de água. Os trabalhos estão programados para começar às 8h, com previsão de término até as 11h.

Durante o período da intervenção, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção à sinalização instalada no local e utilizar rotas alternativas para evitar transtornos no trânsito.

Leia Também