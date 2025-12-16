(16) 99963-6036
terça, 16 de dezembro de 2025
Cidade

SAAE interdita trecho da Rua Miguel João para ligação de água nesta quarta-feira

16 Dez 2025 - 10h22Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará a interdição da Rua Miguel João, no cruzamento com a Rua Júlio Faga, na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com a autarquia, a medida é necessária para a execução de serviços de ligação de água. Os trabalhos estão programados para começar às 8h, com previsão de término até as 11h.

Durante o período da intervenção, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção à sinalização instalada no local e utilizar rotas alternativas para evitar transtornos no trânsito.

 

Leia Também

USP abre inscrições para curso gratuito de programação voltado a meninas durante as férias
Cidade08h20 - 16 Dez 2025

USP abre inscrições para curso gratuito de programação voltado a meninas durante as férias

HU-UFSCar promove I Jornada do Cuidado do Usuário em Saúde Mental e fortalece Rede de Atenção Psicossocial
Cidade07h05 - 16 Dez 2025

HU-UFSCar promove I Jornada do Cuidado do Usuário em Saúde Mental e fortalece Rede de Atenção Psicossocial

Fundação Pró-Memória prorroga inscrições para Concurso de Fotografias até fevereiro de 2026
Cidade07h01 - 16 Dez 2025

Fundação Pró-Memória prorroga inscrições para Concurso de Fotografias até fevereiro de 2026

Pesquisa da USP é premiada em evento internacional por avanços na segmentação de imagens médicas com inteligência artificial
Cidade23h43 - 15 Dez 2025

Pesquisa da USP é premiada em evento internacional por avanços na segmentação de imagens médicas com inteligência artificial

Motoclube feminino realiza ação de conscientização do Dezembro Vermelho em São Carlos
Cidade19h10 - 15 Dez 2025

Motoclube feminino realiza ação de conscientização do Dezembro Vermelho em São Carlos

Últimas Notícias