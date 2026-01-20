SAAE interdita trecho da rua Episcopal para serviços de sondagem

Trânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará a interdição de um trecho da Rua Episcopal, na esquina com a Rua Dr. Orlando Damiano, na quarta-feira (21).

De acordo com a autarquia, a interdição será necessária para a execução de serviços de sondagem no solo, com o objetivo de identificar um possível ponto de perda de água na rede. Os trabalhos estão programados para começar às 8h, com previsão de conclusão até às 11h.

Durante o período de interdição, o SAAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização instalada no local e a utilizarem rotas alternativas, a fim de garantir a segurança viária e o bom andamento dos serviços.

A autarquia informou ainda que os trabalhos poderão ser reprogramados em caso de condições climáticas adversas.

