SAAE interdita trecho da Rua Conde do Pinhal para manutenção na rede de água nesta sexta-feira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que realizará, nesta sexta-feira (24), uma interdição na Rua Conde do Pinhal, esquina com a Rua Rui Barbosa, para a execução de uma manutenção na rede de água.

De acordo com o órgão, a intervenção será necessária para a mudança de uma ligação de água, o que exigirá a abertura do pavimento asfáltico. Os trabalhos estão programados para começar às 8h, com previsão de conclusão até as 11h.

O SAAE solicita atenção redobrada dos motoristas que trafegarem pela região e pede que respeitem a sinalização e as rotas alternativas indicadas, a fim de garantir a segurança viária durante a execução dos serviços.

