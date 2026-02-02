(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Cidade

SAAE interdita trecho da Avenida Comendador Alfredo Maffei para obras nesta terça-feira

02 Fev 2026 - 14h47Por Jessica Carvalho R
Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que a Avenida Comendador Alfredo Maffei será interditada nesta terça-feira (3) para a realização de serviços de ligação de rede de água e esgoto.

A interdição ocorrerá no trecho compreendido entre a Rua Marcolino Lopes Barreto e a Rua Major Manoel Antônio de Mattos. De acordo com a autarquia, os trabalhos estão programados para começar às 8h, com previsão de término às 11h.

Durante o período de obras, o SAAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização instalada no local e a utilizarem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e garantir a segurança viária.

O órgão também solicita a compreensão da população e informa que os serviços poderão ser reprogramados em caso de condições climáticas adversas.

