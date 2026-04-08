SAAE interdita Rua Episcopal para obras nesta quinta-feira

Trânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará a interdição parcial da Rua Episcopal, na esquina com a Avenida Trabalhador São-carlense, na próxima quinta-feira, 9 de abril.

A medida é necessária para a execução de serviços de ligação de água e esgoto, que incluem a abertura do asfalto nas proximidades do número 2887 da via. De acordo com o SAAE, os trabalhos terão início às 8h, com previsão de conclusão até às 11h.

Durante o período de intervenção, o trânsito no local poderá sofrer alterações. Por isso, o SAAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos e garantir a segurança viária.

A autarquia também ressalta que os serviços poderão ser reprogramados em caso de condições climáticas adversas.

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