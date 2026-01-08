SAAE interdita Rua Dom Pedro II para serviço de ligação de água no Centro

Trânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que, nesta sexta-feira (9), haverá interdição parcial na Rua Dom Pedro II, esquina com a Rua 15 de Novembro, na região central de São Carlos.

De acordo com a autarquia, a interdição é necessária para a mudança de ligação de água, com abertura asfáltica na Rua Dom Pedro II, na altura do número 1.587. Os trabalhos estão programados para começar às 8h, com previsão de conclusão até as 11h.

O SAAE pede a compreensão da população e orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização no local, além de utilizarem rotas alternativas, a fim de garantir a segurança viária durante a execução do serviço.

A autarquia informa ainda que os trabalhos poderão ser reprogramados em caso de condições climáticas adversas.

Leia Também