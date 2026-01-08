(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Cidade

SAAE interdita Rua Dom Pedro II para serviço de ligação de água no Centro

08 Jan 2026 - 12h05Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que, nesta sexta-feira (9), haverá interdição parcial na Rua Dom Pedro II, esquina com a Rua 15 de Novembro, na região central de São Carlos.

De acordo com a autarquia, a interdição é necessária para a mudança de ligação de água, com abertura asfáltica na Rua Dom Pedro II, na altura do número 1.587. Os trabalhos estão programados para começar às 8h, com previsão de conclusão até as 11h.

O SAAE pede a compreensão da população e orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização no local, além de utilizarem rotas alternativas, a fim de garantir a segurança viária durante a execução do serviço.

A autarquia informa ainda que os trabalhos poderão ser reprogramados em caso de condições climáticas adversas.

Leia Também

Tradicional liquidação de início de ano acontece nesta sexta-feira em loja varejista
Cidade12h07 - 08 Jan 2026

Tradicional liquidação de início de ano acontece nesta sexta-feira em loja varejista

Prefeitura nega atraso em repasses à Santa Casa e afirma que convênios estão em dia
Cidade07h27 - 08 Jan 2026

Prefeitura nega atraso em repasses à Santa Casa e afirma que convênios estão em dia

Cursinho Social Flavi USP abre Processo Seletivo 2026 com vagas gratuitas
Cidade07h05 - 08 Jan 2026

Cursinho Social Flavi USP abre Processo Seletivo 2026 com vagas gratuitas

"UFSCar contra o imperialismo": Movimento organiza protesto contra intervenção dos EUA na Venezuela
Cidade06h31 - 08 Jan 2026

"UFSCar contra o imperialismo": Movimento organiza protesto contra intervenção dos EUA na Venezuela

Escola de verão gratuita oferece formação em tecnologia para meninas de 8 a 18 anos
Cidade21h25 - 07 Jan 2026

Escola de verão gratuita oferece formação em tecnologia para meninas de 8 a 18 anos

Últimas Notícias