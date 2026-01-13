SAAE interdita Rua Dom Pedro II para obras nesta quarta-feira

Trânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará a interdição da Rua Dom Pedro II, na esquina com a Rua 28 de Setembro, nesta quarta-feira (14). A medida é necessária para a execução de serviços de mudança de ligação de esgoto, que exigem abertura asfáltica no local.

De acordo com o SAAE, os trabalhos terão início às 8h, com previsão de conclusão até as 11h. Durante esse período, o tráfego de veículos ficará impedido no trecho, sendo recomendada a utilização de rotas alternativas.

A autarquia pede a compreensão da população e orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização instalada na via, a fim de garantir a segurança de condutores e pedestres. O SAAE ressalta ainda que o cronograma poderá ser alterado em caso de condições climáticas adversas.

Leia Também