Saae interdita rua no Jardim Cardinalli

Rua Irmã Maria São Félix será interditada no trecho entre a rua Francisco Zavaglia e a bifurcação da rua Treze de Maio com a Joaquim Eduardo Catharino - Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informa que a partir desta terça-feira, 6, a rua Irmã Maria São Félix, no Jardim Cardinali, será totalmente interditada no trecho entre a rua Francisco Zavaglia e a bifurcação da rua Treze de Maio com a rua Joaquim Eduardo Catharino.

A interdição é necessária para o início das obras emergenciais de substituição e ampliação da travessia sobre o Córrego Lazarini. A previsão é que a via seja liberada em até 30 dias, com conclusão total das obras em até 60 dias.

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana está atuando na orientação dos motoristas. O Saae solicita que os motoristas sigam as instruções dos agentes de trânsito e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas, contribuindo para a segurança e agilidade na execução e conclusão dos serviços.

