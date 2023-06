Saae instala mais de 100 hidrômetros no residencial Ipê-Mirim

Crédito: Divulgação

Nesta segunda-feira, 5, duas equipes, compostas por quatro servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) trabalharam de forma conjunta durante todo o dia e instalaram 114 hidrômetros novos no terceiro módulo de casas feitas pela construtora RPS Engenharia no Residencial Ipê-Mirim, na grande região do Cidade Aracy.

As equipes do Saae executam esse tipo de serviço em novas unidades habitacionais, geralmente, sempre uma semana antes da chegada dos moradores, para que seja possível analisar previamente se há vazamentos ou outros problemas que precisam de correções ou reparos, além de evitar danos ou furtos. Os novos hidrômetros são modernos e, depois de instalados, recebem o lacre e também a nova tampa do Saae.

Leia Também