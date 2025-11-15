SAAE inicia troca de bomba em poço do Boa Vista após falha técnica

saae são carlos - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou neste sábado (15) que o conjunto moto-bomba submersa do Poço Tubular Profundo do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Boa Vista apresentou uma falha técnica.

Após a realização de testes operacionais e medições elétricas, foi constatada a necessidade de substituição imediata do equipamento.

De acordo com o SAAE, a equipe técnica já está mobilizada para realizar a troca da bomba “com a maior brevidade possível”. A autarquia reforça que todas as medidas estão sendo adotadas para minimizar os impactos no abastecimento dos imóveis atendidos pelo sistema.

A orientação é para que os moradores da região utilizem água de forma consciente até a normalização total do serviço.

Leia Também