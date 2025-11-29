SAAE inicia substituição emergencial de bomba do poço do Nova Estância; bairros podem enfrentar instabilidade no abastecimento

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que já iniciou o processo de substituição da bomba submersa do poço tubular profundo do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Nova Estância. A medida foi adotada após testes e medições elétricas confirmarem uma pane no equipamento, tornando necessária a troca imediata.

A empresa terceirizada Uniper, responsável pelo serviço, está a caminho para realizar a substituição. Enquanto isso, o SAAE já executa manobras operacionais na rede para que o sistema do Vila Nery auxilie no abastecimento da região afetada. O Setor de Transporte também providencia o envio da bomba reserva e o deslocamento de caminhão-pipa para reduzir o impacto à população.

Bairros que podem ser afetados:

Nova Estância

Vila Brasília

Jardim São Gabriel

Vila Marina

A autarquia reforça que todas as ações emergenciais estão em andamento e que a troca da bomba pode levar até 24 horas para ser concluída. Enquanto isso, o SAAE pede a compreensão dos moradores e orienta o uso consciente e racional da água.

A nota poderá ser atualizada conforme o andamento dos trabalhos.

