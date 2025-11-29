(16) 99963-6036
sábado, 29 de novembro de 2025
Cidade

SAAE inicia substituição emergencial de bomba do poço do Nova Estância; bairros podem enfrentar instabilidade no abastecimento

29 Nov 2025 - 11h13Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAAE inicia substituição emergencial de bomba do poço do Nova Estância; bairros podem enfrentar instabilidade no abastecimento -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que já iniciou o processo de substituição da bomba submersa do poço tubular profundo do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Nova Estância. A medida foi adotada após testes e medições elétricas confirmarem uma pane no equipamento, tornando necessária a troca imediata.

A empresa terceirizada Uniper, responsável pelo serviço, está a caminho para realizar a substituição. Enquanto isso, o SAAE já executa manobras operacionais na rede para que o sistema do Vila Nery auxilie no abastecimento da região afetada. O Setor de Transporte também providencia o envio da bomba reserva e o deslocamento de caminhão-pipa para reduzir o impacto à população.

Bairros que podem ser afetados:

  • Nova Estância

  • Vila Brasília

  • Jardim São Gabriel

  • Vila Marina

A autarquia reforça que todas as ações emergenciais estão em andamento e que a troca da bomba pode levar até 24 horas para ser concluída. Enquanto isso, o SAAE pede a compreensão dos moradores e orienta o uso consciente e racional da água.

A nota poderá ser atualizada conforme o andamento dos trabalhos.

Leia Também

Netto Donato manda exonerar servidores comissionados
Cidade10h12 - 29 Nov 2025

Netto Donato manda exonerar servidores comissionados

Projeto Amigos Contra o Câncer realiza Bazar Solidário neste sábado em São Carlos
Cidade07h08 - 29 Nov 2025

Projeto Amigos Contra o Câncer realiza Bazar Solidário neste sábado em São Carlos

Economista são-carlense comemora retirada de tarifas de 40% sobre produtos brasileiros
Economia06h27 - 29 Nov 2025

Economista são-carlense comemora retirada de tarifas de 40% sobre produtos brasileiros

São Carlos monitora 1.870 pacientes com HIV
Município amplia testagem e cuidados21h41 - 28 Nov 2025

São Carlos monitora 1.870 pacientes com HIV

Viaduto do Maria Stella Fagá será interditado, neste final de semana, para lançamento de vigas
Cidade08h48 - 28 Nov 2025

Viaduto do Maria Stella Fagá será interditado, neste final de semana, para lançamento de vigas

Últimas Notícias