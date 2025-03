SAAE inicia modernizaÃ§Ã£o da tubulaÃ§Ã£o de Ã¡gua em SÃ£o Carlos

Trecho da substituição, nesta nova etapa, compreende a Rua Dom Pedro II, esquina com a Rua Geminiano Costa, até a Rua Raimundo Corrêa -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) começou o trabalho de substituição das redes de ferro fundido e ferro galvanizado de abastecimento de água por tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). O trecho da substituição, nesta nova etapa, compreende a Rua Dom Pedro II, esquina com a Rua Geminiano Costa, até a Rua Raimundo Corrêa.

A próxima etapa será da Rua Cézar Ricomi até o cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Dom Pedro II, inclusive com as respectivas mudanças de ligações domiciliares de água, chegando, aproximadamente, a 276 unidades habitacionais.

No total, serão colocados 4.889 metros de tubos de Polietileno de Alta Densidade com diâmetro de 63 milímetros para rede de água por perfuração direcionada de solo pelo “Método Não Destrutivo” (MND), com o uso do popular ‘tatuzinho’. A empresa contratada é a CADRE ENGENHARIA LTDA. O valor total do contrato é de R$ 994.000,00. R$ 244.994,06 com recursos próprios do SAAE e R$ 749.005,94 do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O prazo de execução do trabalho é de quatro meses.

DIMINUIÇÃO DE PERDAS - O objetivo dessa modernização é reduzir as perdas de água tratada ocasionada pelos recorrentes e excessivos vazamentos nas redes de ferro fundido e ferro galvanizado que, por serem muito antigas, estão com corrosões (ferrugens) e incrustações internas de hidróxido de ferro que provocam a diminuição da vazão de abastecimento.

“O SAAE tem feito o que pode dentro de seu orçamento para aprimorar a qualidade de sua rede de água. O trabalho é desenvolvido por partes, em escala, porque, afinal, temos uma gigantesca rede de 1.200 km. Pra se ter uma ideia do que isso representa, é como ir de São Carlos até São Paulo e voltar duas vezes, e ainda sobra chão. O que podemos garantir é que esta modernização da rede de água continuará sendo executada a curto, médio e longo prazos, para diminuir nossas perdas e, principalmente, como sempre orienta o prefeito Netto Donato, atender melhor a população”.

Leia Também