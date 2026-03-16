SAAE inicia manutenções no sistema de abastecimento em Água Vermelha e no Cidade Aracy

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou nesta segunda-feira (16) duas intervenções no sistema de abastecimento do município, com trabalhos no distrito de Água Vermelha e no bairro Cidade Aracy. As ações incluem manutenção corretiva em poço e a substituição de bomba por um equipamento de maior capacidade.

No distrito de Água Vermelha, equipes realizam manutenção na bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição. De acordo com a autarquia, a intervenção foi necessária após o sistema de telemetria apontar queda acentuada na capacidade de produção do poço, situação que passou a comprometer os níveis do reservatório responsável pelo abastecimento da região.

Para minimizar os impactos no fornecimento de água durante o período de manutenção, o SAAE informou que caminhões-pipa serão utilizados para auxiliar no abastecimento do reservatório. A previsão é que os serviços sejam concluídos até quarta-feira (18).

Já no bairro Cidade Aracy, a autarquia realiza a substituição de uma das bombas de recalque responsáveis pelo bombeamento de água do reservatório apoiado para o reservatório elevado. O novo equipamento terá maior capacidade e será operado por inversor de frequência, tecnologia que permite maior eficiência energética e melhor atendimento à demanda da região, principalmente nos horários de maior consumo.

Atualmente o sistema opera com duas bombas de recalque. Durante a execução do serviço, foi instalada provisoriamente uma bomba portátil para manter o funcionamento do sistema até a conclusão dos trabalhos, prevista para sexta-feira (20). Como o equipamento provisório possui capacidade um pouco menor, poderá ocorrer redução pontual da pressão na rede, especialmente nos horários de pico de consumo.

O SAAE orienta a população das regiões atendidas a utilizar água de forma consciente, evitando desperdícios. Informações atualizadas podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Usuário, pelo telefone e WhatsApp 0800-300-1520, com ligação gratuita.

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