Saae inicia manutenção corretiva em bomba de poço no Santa Felícia

Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de São Carlos divulgou na manhã desta terça-feira, 15, uma nota onde informa que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) iniciou nesta segunda-feira, 14, os trabalhos de manutenção corretiva da bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Santa Felícia, localizado na avenida Bruno Ruggiero Filho.

As equipes realizam a substituição do equipamento de bombeamento o mais rápido possível. A finalização dos trabalhos deve ocorrer nesta quarta-feira, 16.

A normalização do abastecimento das regiões eventualmente afetadas ocorrerá de forma gradual, após a conclusão dos trabalhos de manutenção.

Para minimizar os impactos com o desabastecimento de água, a autarquia realiza manobras na rede e disponibilizará caminhões para abastecer o reservatório do Santa Felícia.

O Saae solicita a compreensão e colaboração dos consumidores no sentido de utilizar água somente para tarefas essenciais e inadiáveis.

Outras informações podem ser obtidas no serviço de atendimento ao usuário, por meio do telefone 08000 111 064. A ligação é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também