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SAAE inicia interligaÃ§Ã£o do poÃ§o do Jardim do Porto ao Faber III

25 Mar 2026 - 17h04Por Jessica Carvalho R
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SAAE inicia interligaÃ§Ã£o do poÃ§o do Jardim do Porto ao Faber III -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou, na tarde desta quarta-feira (25), a obra de interligação entre os Centros de Produção, Reservação e Distribuição dos Jardins do Porto ao Parque Faber III.

A intervenção tem como objetivo fortalecer o abastecimento de água nos bairros atendidos pelo poço do Faber III, incluindo as regiões dos Faber I, II, III, IV e V, além do bairro Santa Felícia. Com a interligação, o sistema poderá operar tanto por bombeamento quanto por gravidade, permitindo maior flexibilidade nas manobras da rede, especialmente em situações de manutenção ou substituição da bomba do poço.

De acordo com o SAAE, a ação integra um conjunto de etapas contínuas de monitoramento, planejamento e execução, voltadas à melhoria da qualidade e da quantidade de água distribuída no município.

O presidente da autarquia, Derike Contri, destacou que a obra também traz ganhos operacionais e econômicos. “Entre tantos benefícios, a agilidade e a economia são claras e evidentes com essa nova obra, principalmente com a redução de custos com caminhões-pipa que anteriormente eram utilizados para essas intervenções. Aos poucos, com cautela, segurança financeira e foco no interesse público, vamos avançando no abastecimento de água de São Carlos, conforme orientação do prefeito Netto Donato”, afirmou.

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