segunda, 17 de novembro de 2025
Cidade

SAAE inicia interdição parcial na Comendador Alfredo Maffei para obras de drenagem

17 Nov 2025 - 10h21Por Jessica Carvalho R.
Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos iniciou nesta segunda-feira (17) a interdição parcial de um trecho da Avenida Comendador Alfredo Maffei, nas proximidades do SESC. A intervenção, que segue até o dia 28 de novembro, faz parte das obras de implantação de infraestrutura de drenagem solicitada por um empreendimento em construção na região.

Segundo o órgão, a interdição ocorre entre as ruas Visconde de Inhaúma e Orlando Pichi e será realizada de forma alternada em ambos os sentidos (Centro e Shopping Iguatemi), mantendo apenas uma faixa liberada para o tráfego, conforme o avanço das atividades.

Em alguns momentos, de acordo com o cronograma da obra, poderá ser necessário interromper totalmente o fluxo de veículos para permitir a movimentação de máquinas e equipamentos. A previsão é que as atividades se estendam até às 16h do dia 28/11.

O SAAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao circularem pelo local, respeitarem a sinalização de obras instalada na via e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos.

 

